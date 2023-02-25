"ساكسيشن" سينتهي في الجزء الرابع

المصدر: أ ف ب

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يُسدل الموسم الرابع من مسلسل "ساكسيشن" الذي تعرضه "إتش بي أو" اعتباراً من الأول من مارس المقبل، الستارة على هذا العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً، إذ سيكون الأخير، حسب جيسي ارمسترونغ كاتب السيناريو والمنتج في حديث صحافي "نيويوركر" نُشر الخميس.

وأوضح جيسي ارمسترونغ لمجلة "نيويوركر"، إنه لم يكن يوماً يتوقع أن المسلسل "سيدوم إلى ما لا نهاية".

وقال: "كانت النهاية حاضرة دوماً في ذهني".

وأضاف: "اجتمعت مع كتّاب السيناريو الآخرين قبل أن نشرع في كتابة الموسم الرابع في نوفمبر أو ديسمبر 2021 وقلت: "اسمعوا، أعتقد أنه يجب أن يكون الأخير. ولكن ما رأيكم.. وتعزز قرار إنهاء (المسلسل) خلال الكتابة.

ويتناول "ساكسيشن" الذي تنتجه "إتش بي أو" ونال إقبالاً جماهيرياً واسعاً وبإشادات نقدية، قصة عائلة نافذة تمزقها الخلافات والنزاعات الهادفة إلى السيطرة على إمبراطورية إعلامية (تشبه إلى حد كبير إمبراطورية الملياردير روبرت موردوك). وعُرضت الحلقة الأولى من العمل عام 2018.

وحصد "ساكسيشن" عدداً كبيراً من الجوائز، أبرزها نيله في جوائز "إيمي" المعادلة للأوسكار تلفزيونياً لقب أفضل مسلسل درامي عام 2022.