شوكولاتة خالية من الكاكاو

المصدر: دبي ــ البيان

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نجحت شركة ألمانية في إنتاج نوع شوكولاتة «خالٍ من الكاكاو»، في خطوة تسعى للتقليل من التأثيرات البيئية الجسيمة التي تخلّفها عملية زراعة الكاكاو تقليدياً، كإزالة الغابات على نطاق واسع فضلاً عن التأثيرات المناخية الأخرى.

وبذلك يمنع الابتكار الأخير قطع المزيد من الأشجار، حيث يتم استخدام الشوفان كمكون أساسي للشوكولاتة في عملية تخمير يتم من خلالها استخراج «نكهة الكاكاو» من الشوفان، نقلاً عن موقع «سبرينغ وايز».

وفي تلك العلامة الألمانية للشوكولاتة صديقة البيئة، ينتج نحو كيلوغرام واحد منها حوالي 90 % كربون أقل مما تنتجه عملية تصنيع كيلو غرام واحد من الشوكولاتة العادية، وهو ما يضيء على الأهداف البيئية الحقيقة للشوكولاتة المبتكرة.