«فيسبوك» و«إنستغرام» نحو الاشتراك المدفوع

المصدر: أ ف ب - سيدني

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أطلق موقعا «فيسبوك» و«إنستغرام»، أمس، أول خدمة اشتراك مدفوعة لمدة أسبوع، لاختبار استعداد المستخدمين للدفع مقابل ميزات كانت مجانية في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي مواجهة انخفاض عائدات الإعلانات، تجري الشركة الأم «ميتا»، اختباراً لاشتراكات مدفوعة في أستراليا ونيوزيلندا قبل تقديمها في أسواق أكبر. وتبلغ تكلفة الخدمة 11.99 دولاراً شهرياً للمستخدمين المشتركين بها على الإنترنت، و14.99 دولاراً لمن يستخدمونها عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة. وكتب رئيس شركة ميتا مارك زوكربرغ، في بيان، أن «هذه الميزة الجديدة تهدف إلى تعزيز أصالة خدماتنا وأمنها».