بعد الهزة الأرضية.. هل تضرب الزلازل مصر خلال الأيام المقبلة؟

المصدر: البيان

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كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، عن إمكانية حدوث زلازل أخرى في مصر خلال الأيام المقبلة، بعد أن سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر هزة أرضية بقوة 4.09 درجات على مقياس ريختر على بعد 27 كيلو متر شمال مدينة السويس.

وقال القاضي، إن مصر لا تقع في منطقة الزلازل المدمرة، لكنها يمكن أن تتعرض لبعض الزلازل المتوسطة، التي تكون قوتها ضعيفة وغير محسوسة للمواطن العادي في مصر، وأحيانا يشعر بها بعض المواطنين، على حد قوله.

وأكد مسؤول بغرفة الرصد الزلزالي في مصر أحمد حسني، أن عملية الرصد والمتابعة لحدوث الزلازل تتم بشكل يومي ولمدة 24 ساعة خلال اليوم.

وأوضح أن هناك شاشة عرض كبيرة يتم من خلالها نقل قراء البيانات، عن طريق برامج خاصة لتحليل البيانات الصادرة من محطات الرصد الزلزالي، حيث توضح البيانات التوقيت الفعلي لوقوع الزلزال بمُعامل تأخير يصل إلى صفر، وعند حدوث أي إشارات على الشاشة يتم نقل البيانات التي يحتفظ بها داخل وحدات تخزين البيانات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وشعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى بهزة أرضية، خلال الساعات الماضية.

وكان زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة شمال شرقي مصر في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر- مرصد حلوان بأن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25صباحا بالتوقيت المحلي (2225 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش ) على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون المصريون في عدة مناطق بالبلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات