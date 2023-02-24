عودة الباندا العملاق وتوأمه إلى الصين

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الباندا العملاق «أيمي» مع صغيرتيه التوأم «ووهين» و«توهين» اللتين ولدتا في اليابان، إلى موطنه في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين الأربعاء الماضي.

وهبطت الطائرة التي حملت الحيوانات الثلاثة في مطار شيونغليو الدولي في مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان، حسب «روسيا اليوم».

وستقضي حيوانات الباندا شهراً في الحجر الصحي. ولد أيمي، والمعروف بيونغ مينغ باللغة الصينية، في حديقة الحيوان ببكين في عام 1992، بينما ولدت التوأم «ووهين» و«توهين» في عام 2014.