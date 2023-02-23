بعد توأم متطابق.. أم تلد توأماً نادراً آخر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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في حالة نادرة للغاية، وبعد 6 أشهر من إنجابها توأماً متطابقاً من طفلين، اكتشفت الأمريكية، برتني آلبا، من ولاية الاباما، أنها حامل مجدداً بتوأم نادر يحدث مرة واحدة من كل 35 إلى 60 ألف ولادة في الولايات المتحدة.

ويعرف ذلك الحمل بتوأم أحادي السلى، بمعنى توأم يتشارك بنفس المشيمة والكيس داخل رحم الأم، وهذا الحمل النادر شديد الخطورة.

تنقل صحيفة «ذا ميرور» البريطانية عن برتني في ولاية الاباما الأمريكية، قولها: «بدأنا نشعر بالقلق، أدركنا أن ما أحمله لم يكن مجرد توأم آخر، ولكن حملاً شديد الخطورة».

في الأسبوع الـ24، يطور هذا النوع من التوأم عادة خطر تشابك الحبل السري، والذي يمكن أن يؤدي إلى ولادة جنين ميت. لهذا السبب تم إدخال برتني المستشفى حتى يتمكن الأطباء من مراقبة التوأم.

وقد أمضت برتني 50 يوماً في المستشفى مع زوجها متنقلين بين توسكالوسا وبرمنغهام حتى يتمكنا من قضاء الوقت مع طفلتيهما. وقد خضعت الأم وفقاً لقناة «فوكس-19» لولادة قيصرية، وقضت وقتاً في وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بعد ولادة طفلتيهما اللتين وصلتا أخيراً إلى منزلهما مع الوالدين.