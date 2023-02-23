حبس «باحث نفسي» بالكويت خان الأمانة وأدخل المخدرات للسجناء

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بحبس «باحث نفسي» لمدة 7 سنوات عن 4 تهم أُسندت إليه، بعد خيانته للأمانة وضبطه وهو يدخل المخدرات إلى السجن المركزي.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بتغريم المتهم بمبلغ 6 آلاف دينار في تهمتين أخريين، فيما برأته من تهمة تلقي الرشوة لعدم ثبوتها بحقه.

وكان المتهم ضبط وهو يخبئ حبوباً من المؤثرات العقلية ومواد مخدرة أخرى، وكشفت التحقيقات أنه اعتاد دخول السجن لمباشرة وظيفته في علاج السجناء من الإدمان وتقويمهم، وبدلاً من ذلك أدخل السموم لهم. وفقاً لصحيفة "القبس".