مشهد متكرر.. بايدن يتعثر بسلّم الطائرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرَّض الرئيس الأمريكي، خلال رحلته في أوروبا، لموقف متكرر أثناء صعوده إلى متن الطائرة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالات الأنباء الرئيس، البالغ من العمر 80 عاماً، وهو يتعثر بسلَّم الطائرة.

وبدا بايدن، في ثلاث مواقف متتالية، وهو معتدل القامة ثم منحنياً فساقطاً، في حين كان يهم بالسير تجاه باب الطائرة.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي قد واجه هذا الموقف المحرج مرتين، إذ سقط على درج سلاح الجو في مارس 2021، وفي يونيو سقط أيضاً من دراجته أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع في شاطئ ريهوبوث، ديلاوير.

وعاد بايدن إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى أوروبا، شملت التوقف في أوكرانيا وبولندا.