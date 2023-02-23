إجازة مدفوعة للمتزوجين الجدد في الصين

المصدر: (دبي - البيان )

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قالت صحيفة الشعب اليومية في الصين، إن بعض الأقاليم الصينية ستمنح المتزوجين الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً، على أمل تشجيع الزواج وتعزيز معدل المواليد المتدهور.

والحد الأدنى لإجازة الزواج مدفوعة الأجر في الصين هو ثلاثة أيام، لكن الأقاليم تمكنت من تحديد الامتيازات الأكثر سخاء الخاصة بها بداية من فبراير الجاري. وتراجع عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود، وفقاً للبيانات الرسمية، في منعطف من المتوقع أن يشير إلى بداية فترة طويلة من التراجع، حسب «سكاي نيوز». وسجلت الصين العام الماضي أدنى معدل مواليد على الإطلاق.