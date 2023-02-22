تمساح بطول 3 أمتار يقتل عجوزاً حاولت إنقاذ كلبها

المصدر: البيان

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تمكن تمساح يبلغ طوله 3 أمتار من قتل امرأة مسنة حاولت إنقاذ كلبها من بين أنيابه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مسؤولون إن المرأة (85 عاماً) قتلت بعد محاولتها إنقاذ كلبها يوم الاثنين الماضي، بعد هجوم التمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

وقدر مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن طول التمساح يتجاوز 11 قدماً، في حين يبلغ وزنه 700 رطل.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، فارقت المرأة حياتها على الفور، بعد الهجوم الشرس الذي تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.

وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد نحو ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.