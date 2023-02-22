شابة أمريكية تبيع هاتف آيفون في مزاد بأضعاف سعره 100 مرة

المصدر: دبي - البيان

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لم تتوقع الشابة الأمريكية "غرين" أن الإصدار الأول لهاتف الآيفون الذي أهدته لها صديقاتها، بمناسبة حصولها على وظيفة جديدة، ستبيعه في مزاد بعد سنوات بأضعاف سعر 100 مرة.

وعلى الرغم من أن مئات الآلاف من الأميركيين، قد تنافسوا لشراء الإصدار الأول من الهاتف الذكي الثوري، كما تنبأت شركة "آبل" بشكل صحيح، فإن غرين لم تكن واحدة منهم، لأنها قامت بتحديث هاتفها الجديد غير الذكي، ولم ترغب باستخدام الهاتف الجديد.

وأبقت الشابة على الجيل الأول من آيفون، وهو هاتف من ثمانية غيغابايت مختوم في علبته، مع إدراكها أنه مع مرور السنين، قد يعتبره جامع تحف قيمة. وتم تأكيد حدسها عندما قدر المثمنون قيمته بخمسة آلاف دولار.

لكن نتائج المزاد عبر الإنترنت، حطمت جميع التوقعات في نهاية هذا الأسبوع، عندما تم بيع الهاتف مقابل 63،356.40 دولار، أي أكثر من 100 مرة من تكلفته الأصلية، التي كانت عند إطلاقه 599 دولارا، وأكثر من أي آيفون قديم حتى الآن.

