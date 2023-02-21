مسنة بريطانية تخوض مغامرة يخشاها الشبان

المصدر: (دبي - البيان)

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أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بأن سالي ويبستر، البالغة من العمر 85 عاماً، التي تعيش في دار رعاية للمسنين، قد حلقت في مسار انزلاقي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر، وارتفاعه 150 متراً، مع ابنتها جولييت، الثلاثاء. وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة رويترز، ويبستر وهي مرتدية ملابس واقية، ونظارات واقية، أثناء نزولها بسرعة صاروخية.

وشوهدت وهي مندفعة بقوة كبيرة، وهي تتجه نحو منظر مهيب لمحجر. كما شوهدت ابنتها (52 عاماً)، بجانبها.

وقالت لصحيفة إندبندنت: «رائع. القيام بالانزلاق اليوم جعلني أشعر بأنني على قيد الحياة».