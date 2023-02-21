يعثر على كنز بعد 80 عاماً باتباع خريطة من الذاكرة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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عثر رجل من جنوب أفريقيا، على كنز عائلته المدفون في ملكية بأوكرانيا، أخيراً، باستخدام خريطة رسمها له والده من الذاكرة. وكانت أسرة غلازوسكي قد دفنوا فضتهم في ملكيتهم شرقي بولندا في سبتمبر 1939، وغادروا جميعاً باستثناء رب العائلة آدم، الذي توفي عام 1961.

ووفقاً لصحيفة «ذا مترو»، لم يعد أي من أبناء آدم الأربعة إلى منزلهم بالقرب من لفيف بأوكرانيا حالياً، واستقر كل منهم في زاوية مختلفة من العالم، لكن أسطورة كنز العائلة بقيت حية.

الآن، بعد 80 عاماً، اكتشف حفيد العائلة، جان، الكنز الذي يقال إن قيمته تصل إلى مئات الألوف من الجنيهات، باستخدام خريطة رسمها له والده غوستاو.

وقال جان البالغ من العمر 69 عاماً: «أعطاني والدي الخريطة في عام 1989، مع بعض التعليمات، وقد استخرجتها من ذاكرته بعد 50 عاماً من مغادرته الملكية»، مشيراً إلى أن الجملة الأخيرة من التعليمات التي تقول: «يتعين عليك أن تجد الفضة وبنادق الصيد»، أثارت عاطفته بضرورة تلبية هذا الحلم. وبمساعدة ابنة أخيه، واثنين من أجهزة الكشف عن المعادن، عثر على الكنز، ويضم صندوق مجوهرات بداخله حلي، وملعقة منقوشة باسم والده، والعديد من القطع الأثرية التي تحمل الأحرف الأولى لجدته.