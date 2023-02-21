بومة طليقة بحديقة الحيوان لبراعتها في اصطياد الفرائس

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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سيتم السماح لبومة النسر الأوراسية، فلاكو، التي هربت من حديقة حيوان سنترال بارك بالولايات المتحدة في وقت مبكر من الشهر الجاري، بالبقاء حرة طليقة في الوقت الحالي، لنجاحها الكبير في اصطياد الفرائس.

وذكر موقع «غوثاميست» الذي ينقل أخبار نيويورك، أن سكان المدينة يتابعون رحلة فلاكو شخصياً وعبر الإنترنت منذ هربها في 2 فبراير، وقد تم رصد البومة في مواقع عدة حول مانهاتن العليا وعلى أغصان الأشجار حول سنترال بارك.

وفي بيان صدر عن حديقة الحيوانات أخيراً، أعلن عن وقف جهود البحث لاستعادة فلاكو بعد أن أظهرت «نجاحاً كبيراً في صيد الفرائس واستهلاكها في الحديقة».

وأفاد البيان بأن فريق الحديقة «يواصل مراقبة فلاكو وأنشطتها وسيكون مستعداً لاستئناف جهود استعادتها إذا أظهرت أي علامة عن صعوبة أو ضائقة». وفي آخر جهود البحث السابقة، حاول موظفو حديقة الحيوانات إغراءها بمائدة لذيذة عبارة عن «فئران ميتة»، بينما كانوا يقفون وبأيديهم شباك للقبض عليها.