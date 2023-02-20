طالب سبعيني ينال الدكتوراه بعد نصف قرن

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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تخرج البريطاني نيك أكستين البالغ 76 عاماً حديثاً في جامعة بريستول، بدرجة دكتوراه في الرياضيات الاجتماعية ضمن قسم الفلسفة، بعد نصف قرن من بدء العمل على رسالة الدكتوراه الأصلية، وحاز شهادته أمام زوجته وحفيدته البالغة 11 عاماً. قال أكستين: إن الأمر استغرق منه «تفكيراً شاقاً طويلاً» لترتيب أطروحته، وهذا على الأرجح ما يقوله المرشحون لنيل الشهادة.

في عام 1970 حصل على منحة فولبرايت المرموقة من جامعة بيتسبرغ، لكنه عاد بعد خمس سنوات دون إكمال الدكتوراه.

قبل 7 سنوات، عاد إلى جامعة بريستول بهدف إنهاء ماجستير في الأدب، قبل أن ينتقل إلى إنهاء شهادة الدكتوراه في بحث يعتمد على الأفكار التي عمل عليها قبل خمسة عقود بالولايات المتحدة، مؤكداً أن بحثه قادر على تغيير نظرتنا إلى علم النفس السلوكي. وخلال مسيرته المهنية تزوج وأنجب طفلين، وكان المؤلف الرئيسي لبرنامج التدريس المدرسي «أوكسفورد برايمري ساينس».

خلال سنته الأولى بالجامعة في عام 1967، كانت أجهزة الكمبيوتر لا تزال من الخيال العلمي، ويذكر أنها «كانت فترة مناهضة للحرب، وكان هناك شعور ثوري»، وفجأة كان علم الاجتماع وعلم النفس موضوعين مزدهرين، فذهب لدراستهما.