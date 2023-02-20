مراهقة مكفوفة تذهل أشهر عازفي البيانو بموسيقى شوبين

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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أذهلت مراهقة مكفوفة نجم البوب، ميكا، وعازفة البيانو الشهيرة لانغ لانغ، بمهاراتها في عزف البيانو، وكان تأثير عزفها واضحاً على المشاهدين الذين تجمعوا للاستماع إلى براعتها.

واستضاف برنامج تلفزيوني عنوانه «ذا بيانو» العازفة المراهقة على القناة الرابعة، وهو يسعى إلى إيجاد بعض أفضل عازفي البيانو الهواة عبر الملكة المتحدة.

وفي البرنامج كانت لوسي البالغة 13 عاماً من الأشخاص الذين تمت دعوتهم للعزف.

وعندما علم ميكا ولانغ لانغ أنها ستعزف مقطوعة الموسيقار شوبين، استغربت عازفة البيانو الكلاسيكية الأمر، ثم بدأت لوسي بالعزف فأذهلت من حولها، وقامت امرأة بتصويرها على هاتفها وهي تمسح عينيها وقد اغرورقتا بالدموع.

ومع انتهاء العرض، نظر ميكا كما لو أنه لا يستطيع استيعاب ما يشاهده.

ورداً على مقطع الفيديو على تويتر، غرد أحدهم مندهشاً: «من المذهل كيف يتعلم الموسيقيون المكفوفون الموسيقى ويحفظونها».