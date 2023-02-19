مصر.. ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة على شواطئ سيناء

المصدر: البيان

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شهدت شواطئ سيناء المطلة على البحرة المتوسط ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة وفق سكان مدينة العريش التي تقع شمال مصر حيث حدث انحسار في منسوب مياه البحر في ظاهرة غريبة على سكان المنطقة.

وأكد أهالي مدينة العريش، وفق موقع القاهرة 24 أنهم فوجئوا منذ أمس السبت تراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 متر، وهذه ظاهرة تحدث لأول مره دون تحديد أسباب لتراجعها.