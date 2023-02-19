خبراء يقترحون لوناً رابعاً لإشارات المرور

المصدر: البيان

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اقترح خبراء أمريكيون إضافة لون رابع إلى الألوان الثلاثة المعروفة لإشارات المرور (الأحمر، والأصفر، والأخضر).

وأوضح الباحثون بجامعة ولاية كارولينا الشمالية أن اللون المقترح سيكون الأبيض، ويشير لسائقي المركبات ذاتية القيادة (AVs) التي تدير التقاطع القادم إلى تدفق حركة المرور بذكاء، وذلك حسبما أفادت صحيفة «الشرق الأوسط»، نقلاً عن موقع «إليرت ساينس» العلمي المتخصص.

ولفتوا إلى أن أهمية تلك الإضافة من وجهة نظرهم تكمن في تقليل مستويات الازدحام المروري والاستهلاك الكلي للوقود.

وبيَّنوا أن السيارات والشاحنات التي تقود نفسها لن تحتاج إلى «إلقاء نظرة» على إشارة المرور البيضاء، لأنها ستتواصل معها لاسلكياً، ومع ذلك سيكون بمنزلة إشارة للسائقين والركاب من البشر أنه يجب عليهم اتباع خطى المركبات ذاتية القيادة التي تتحرك عبر التقاطع.

وقال المهندس المدني علي حاجبائي: «ستظل الأضواء الحمراء تعني التوقف، وستظل الأضواء الخضراء تعني الانطلاق، والأضواء البيضاء ستطلب من السائقين أن يتبعوا السيارة التي أمامهم ببساطة».

وأضاف: «هذا المفهوم الذي نقترحه لتقاطعات المرور، والذي نسميه (المرحلة البيضاء) يستغل القوة الحاسوبية للمركبات ذاتية القيادة».

وتابع: «أن منح بعض التحكم في تدفق حركة المرور للمركبات فكرة جديدة نسبياً تسمى (نموذج التحكم في الأجهزة المحمولة)».

وأكد أنه يمكن استخدامه لتنسيق حركة المرور في أي سيناريو يتعلق بالمركبات، مشيراً إلى أنه من المهم دمج مفهوم الضوء الأبيض عند التقاطعات لأنه يخبر السائقين البشريين بما يحدث، حتى يعرفوا ما يفترض أن يفعلوه عندما يقتربون من التقاطع.

لكنَّ باحثين رأوا أنه لا وجود الآن للتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ شيء مثل هذا، على الرغم من إجراء التحسينات طوال الوقت.