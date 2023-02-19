رحلة «ستارلاينر» إلى الفضاء أبريل المقبل

المصدر: واشنطن - د ب أ

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ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» أن المركبة الفضائية «ستارلاينر» التابعة لشركة «بوينغ» ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في أول رحلة تجريبية مأهولة، أبريل المقبل.

وأضافت ناسا أن المركبة الفضائية ستنطلق من قاعدة «كاب كانافيرال»، في ولاية «فلوريدا»، إلى محطة الفضاء الدولية، لتعود بعد حوالي 8 أيام، لتهبط على الأرض، في ولاية «نيو مكسيكو» الأمريكية. وتابعت ناسا: «في أعقاب رحلة تجريبية ناجحة مع رواد الفضاء، ستبدأ ناسا العملية النهائية لاعتماد المركبة الفضائية «ستارلاينر»، وأنظمة الرحلات الدورية للطاقم إلى محطة الفضاء».