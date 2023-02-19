الباندا شيانغ أسعدت اليابان وتستعد لعناق الصين

المصدر: طوكيو - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغادر الباندا العملاقة شيانغ شيانغ، ذات الخمسة أعوام، حديقة حيوان أوينو في طوكيو لتعود إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل. وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء، أمس، بأن تطبيقات اليانصيب لآخر جلسة مشاهدة لشيانغ شيانغ، قد أغلقت. وأبدى الأشخاص في المناطق القريبة من حديقة الحيوان في مقاطعة أوينو في منطقة «تايتو وارد» مشاعر متباينة بشأن الباندا العملاقة.

وولدت شيانغ شيانغ، لأم تدعى شين شين وأب يدعى ري ري، في يونيو 2017، وأصبحت أول باندا عملاقة تولد في حديقة الحيوان خلال 5 سنوات.