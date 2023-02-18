تشخيص أصغر حالة من مرض الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام أطباء أعصاب بعيادة الذاكرة في الصين بتشخيص إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بما يعتقدون أنه «الزهايمر»، ما يجعله أصغر شخص يتم تشخيص هذا المرض لديه في العالم، وفق «ساينس آلارت». وقد بدأ الشاب يعاني من تدهور الذاكرة في سن 17 عاماً، وتفاقمت الخسارة المعرفية بمرور السنتين.

وأظهر تصوير دماغ انكماشاً في الحصين، الذي يشارك في عمل الذاكرة، وألمح السائل الدماغي النخاعي إلى علامات شائعة لهذا النوع الأكثر شيوعاً من الخرف. غالباً ما يعتقد أن الزهايمر مرض يصيب كبار السن فقط، ومع ذلك فإن الحالات التي تشمل مرضى دون الـ65 عاماً، تمثل ما يصل إلى 10 %.