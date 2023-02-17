نهاية مأساوية لأسرة سورية نجت من الزلزال فالتهمتها النيران

المصدر: البيان

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توفي 5 أطفال سوريين وأولياء أمورهم اليوم الجمعة جراء حريق اندلع في منزل تركي انتقلوا إليه بعد نجاتهم من زلزال الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول فقد انتقلت العائلة السورية المكونة من 7 أفراد إلى منطقة قونية الوسطى بمدينة نورداجي في جنوب شرق تركيا، والتي تضررت بشدة جراء زلزال 6 فبراير.

وانتقلت الأسرة للعيش مع أقاربها في قونية بعد الزلزال، في مسار سلكه ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الكارثة.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات.

وأصيب خمسة أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق.