الإعلان عن فقدانك لوظيفتك يسهل عليك الحصول على عمل جديد

المصدر: دبي - البيان

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يتعرّض العديد من الموظفين للتسريح من العمل، البعض قد يكون على علم مسبق بتسريحه والبعض الآخر قد يتفاجأ بذلك مما يضعه في موقف محرج، خصوصا عند نقطة معرفة كيف ومتى يخبر من حوله بذلك.



وغالباً ما يكون المكان المناسب لإعلان هذا الخبر بين الأصدقاء والمعارف هو منصات التواصل الاجتماعي.



وطريقة إعلان هذا الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي ذات أهمية كبيرة، خاصةً إذا كان الهدف من هذا المنشور هو الاستعداد الجيد لتلقي فرص عمل جديدة، و في ما يلي بعض النصائح التي قد تساعد من تركوا وظائفهم حديثاً على إخبار الآخرين بذلك و ربما تسهيل حصولهم على عمل آخر.



إتاحة الوقت الكافي قبل نشر الخبر

قال المدرب المهني أنيري ديساي، الذي يعمل بشكل رئيسي مع المهاجرين «خذ وقتاً كافياً لاستيعاب حقيقة أنه لم يعد لديك عمل، خذ وقتك لفهم وضعك الحالي»، ومن الأفضل أن يكون المنشور قصيراً وواضحا.



التركيز على الإنجازات



التعبير عن الامتنان أمر جيد، لكن من المهم أيضاً أن يتحدث الموظف عن إنجازاته قبل ترك العمل، قدم التقدير لرؤسائك في العمل وزملائك وأعرض الفرص التي أتيحت لك في وظيفتك، لكن لا تهدر منشوراتك في شكر الناس، فالأهم أن يذكر الموظف في منشوره بعض الإنجازات الكبيرة التي حققها لشركته.



تحديد الأهداف والمهارات



عندما يصبح تارك العمل مستعداً للبحث عن وظيفة جديدة وتلقي المساعدة من الآخرين أو التواصل مع جهات التوظيف، يجب أن تصبح تلك المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي «واضحة للغاية»، على حد قول ليونز.



وبحسب موقع سي أن أن، تتطلب هذه المرحلة تحديد المهارات الشخصية والفنية التي يمتلكها الباحث عن العمل لجذب الفرص الجديدة.



كما يُنصح بأن يتم تحديد المجالات ذات الصلة التي يرغب في العمل بها، والمسميات الوظيفية وطبيعة العمل التي يبحث عنها، وهي خطوة مهمة لتسهيل انتقاء الفرص المناسبة.



توسيع نطاق وصول المنشورات والمحافظة على التفاؤل



ومن أجل زيادة فرص إيجاد وظيفة، يجب زيادة عدد أولئك الذين سيشاهدون هذا المنشور عن طريق استخدام الأوسمة أو الإشارة في تلك المنشورات إلى زملاء سابقين. وأثناء ذلك، من المهم المحافظة على التفاؤل.



الاتساق بين مختلف منصات التواصل الاجتماعي



قد يعلن البعض عن خبر تركهم للوظيفة على أكثر من منصة اجتماعية في آنٍ واحد، لذا من المهم التركيز على صياغة تلك المنشورات بشكل متسق عبر تلك المنصات، فعلى سبيل المثال لا يُنصح بنشر رسالة احترافية على «لينكد إن»، ثم الاتجاه إلى منصة «تويتر» لإطلاق عاصفة من التغريدات الغاضبة.