الثعابين تشعر بالاهتزازات الأرضية والموجات الصوتية

المصدر: (دبي - البيان)

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وجدت دراسة بجامعة كوينزلاند أنه بالإضافة إلى الاهتزازات الأرضية، يمكن للأفاعي سماع الأصوات المحمولة جواً والتفاعل معها. وقامت الدكتورة كريستينا زدينيك من كلية العلوم البيولوجية بجامعة كوينزلاند، بالتعاون مع البروفيسور داميان كاندوسو في جامعة كوينزلاند، بتشغيل ثلاثة ترددات صوتية للأفاعي ولاحظت ردود أفعالها، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وقال الدكتور زدينيك: «لأن الثعابين ليس لها آذان خارجية، يعتقد الناس عادة أنها صماء ويمكنها فقط أن تشعر بالاهتزازات. لكن بحثنا، وجد أنها تتفاعل مع الموجات الصوتية».