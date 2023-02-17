أنواع فطر جديدة في جبال وغابات أوروبية

المصدر: (برن - د ب أ)

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عثر خبير سويسري في الفطر، أمام مدخل مكتبه في بيرمنسدورف، على أنواع جديدة من الفطر أثناء قيامه بنزهة لتناول الغداء. ولاحظ الباحث أكواباً صغيرة لفطر عيش الغراب باللون الرمادي والبيج والتي كانت تنمو على شجرة التنوب في حديقة معهد الأبحاث.

واتضح في وقت لاحق أنه اكتشف نوعاً جديداً تماماً من الفطريات. وأعلن المعهد الأربعاء أنه تم العثور على هذا النوع من الفطريات منذ ذلك الحين في نحو 130 موقعاً، في مراعي الغابات والغابات الجبلية في جورا وجبال الألب وأيضاً في الغابة السوداء.