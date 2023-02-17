نمر شرس يقتل الحفيد والجد ويرعب قرية هندية

المصدر: دبي ــ البيان

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وكأن النمر «القاتل» الذي روع ولاية كارناتاكا جنوبي الهند، الاثنين الماضي، تعمد أن يتخير ضحيتيه من عائلة واحدة، فبعد قتله الحفيد المرهق بقرابة الـ12 ساعة، افترس جدّه السبعيني، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية هندية مصدرها الولاية المذكورة. وقالت صحيفة «ذي هيندو» إن الحفيد شيثان، ابن الـ18 عاماً وجده راجو، قتلا بعد تعرضهما لهجوم من نمر واحد.

وجاءت الوفاة المروعة للجد بعد 12 ساعة فقط من رحيل حفيده، علماً أن راجو حضر جنازة شيثان قبل أن يتعرض بدوره لهجوم النمر ويقتل جراء ذلك الوحش . ونشرت وسائل إعلام هندية لقطات فيديو لسكان البلدة وهم يصرخون، مع تزايد الرعب من الحيوان المفترس، حسب سكاي نيوز.

وأثار النمر الرعب بين أفراد المجتمع حيث أدى إلى تحرك كثير منهم إلى خارج المنطقة، خوفاً من تعرضهم لهجوم قد يودي بحياتهم.إلا ان السلطات المحلية الرسمية، تمكنت، بالاستعانة بطواقم عمل متخصصة، من السيطرة على النمر القاتل، حيث أمسكت به في محمية ناغاراهول قبل أن يتسبب في حادث آخر، وبادرت فوراص إلى تخديره وشلك حركته، إذ عرضت صور له يظهر فيها مسترخياً بداخل أنبوب أسمنتي طويل.