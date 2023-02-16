أقاويل أمام الاختبار.. هل يقتل الأرز الطيور؟

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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لا تزال الأقاويل التي انطلقت في الولايات المتحدة منذ فترة في التداول، ومفادها أن إطعام الطيور للأرز غير المطبوخ يؤدي إلى نفوقها، في التداول، على الرغم من دحضها من قبل الخبراء.

وكانت الأقاويل اكتسبت شعبية بعد محاولة مشرعين أمريكيين تمرير قانون يمنع الناس من نثر الأرز في حفلات الأعراس، لأن الأرز غير المطبوخ يتمدد في أحشاء الطيور ويؤدي لنفوقها.

ووفقاً لصحيفة «ذا مترو» البريطانية، نشرت الفكرة في البداية نائبة أمريكية، تُدعى، ماي اس شميدل، لدعم مشروع القانون الذي لم يمر في النهاية، ومما قالته إن الطيور لا تستطيع هضم الأرز غير المطبوخ فيتمدد في أحشائها ويسبب لها ميتة عنيفة، وأن عدداً من القساوسة شاهدوا طيوراً تنقلب وتنفق بسبب تسممها بالأرز في صباح اليوم التالي بعد حفلات الزفاف.

في وقتها، دحض رئيس جمعية علم الطيور في ولاية كونيتيكت، رولاند سي كليمنت، تلك الأقاويل قائلاً لوكالة «اسوشييتد برس»: «لدي 50 عاماً من الخبرة المهنية كعالم طيور ممارس، ولم أسمع بمثل هذا الشيء من قبل».

كما أظهر العالم جيمس جي كروبا، في تجربة مع تلاميذه، خطأ الفكرة، التي تستمر في التداول رغم ذلك، وفقاً لصفحة «أي إف أل سيانس» على «فيسبوك».

كتب كروبا بعد عامين في مقال نشر في «أستاذ الأحياء الأمريكي»: «60 طائراً أكلوا 1500 ميللتر من الأرز الأبيض سريع التحضير بسرعة ثم شربوا خلال العشرين دقيقة الأولى، ولم يختنق أي من الطيور حتى الموت أو ينفجر أو ينفق. ولم يتقيأ الأرز أو الماء. ولم تظهر على الطيور أي علامة على الضيق، واستمر سرب الطيور في تناول الأرز لبقية اليوم دون مشكلات».

موضحاً أن الفكرة بأكملها من باب الخيال.