السجن 5 سنوات لشقيق وزير مالية مصر الأسبق

المصدر: البيان

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حكم القضاء المصري بالسجن 5 سنوات على الممثل بطرس غالي، شقيق وزير مالية مصر الأسبق، يوسف غالي.

وقضت محكمة النقض، اليوم، بمعاقبة المتهم بالحكم المذكور إضافة إلى تغريمه مليون جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الآثار وتهريبها، حسبما أفاد موقع «الشروق» الإخباري.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم أحمد حسين نجدي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لمصلحة المجلس الأعلى للآثار، ومعاقبة متهمين آخرين في القضية، وبذلك يصبح الحكم نهائياً باتّاً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

وكانت المحكمة قد قضت بقبول طعن المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهم، وقررت نظر موضوع القضية.

وكشفت التحقيقات عن اتهام بطرس غالي بأنه مموِّل رئيس وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهربة.