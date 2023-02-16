ذهب لإطعام الدجاج فقتله الديك

المصدر: (أبوظبي ـــ البيان)

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توفي رجل إيرلندي، متأثراً بجروح أصيب بها، بعد هجوم تعرض له من ديك في مزرعته. وعانى غاسبر كراوس من هجوم شرس لديك من فصيلة «براهما»، الأمر الذي تسبب في جروح عميقة بساقه اليسرى، حسب «سكاي نيوز». وأعقب الهجوم، إصابة كراوس بنزيف حاد، حسبما ذكرت ابنته فيرجينيا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

كوري الذي يعيش في المنزل المجاور لكراوس، قال إنه شاهد الأخير يتجه لإطعام الدجاج، مشيراً إلى سماعه بعد فترة صراخ الرجل. وبعد طلبه الإسعاف، أجرى كوري لكراوس الإنعاش القلبي الرئوي، لكنه توفي بعد أن قال كلمة «الديك».