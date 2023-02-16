بريء بعد 28 عاماً في السجن!

المصدر: (دبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغى قاضٍ في ولاية ميسوري الأمريكية، أول من أمس، حكم إدانة بحق رجل قضى ما يقرب من 28 عاماً في السجن بتهمة القتل، التي أنكرها مرات عدة.

وأصدر القاضي ديفيد ماسون، حكمه ببراءة لامار جونسون (50 عاماً)، بعد معركة قضائية طويلة قادتها كيم جاردنر، محامية السجين، بمساعدة من جانب مؤسسة «البراءة» التي تعنى بالقضايا التي ينفي المدانون فيها ارتكابهم لها.

وقد أدين جونسون، حسب «سكاي نيوز» بارتكاب جريمة قتل في أكتوبر 1994 لماركوس بويد، الذي قتل بالرصاص.

كان جونسون على علاقة ببويد، لكنه أنكر ارتكابه للجريمة.

وأدين جونسون وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وأقر المشتبه به الثاني، فيل كامبل، بالذنب بتهمة مخففة مقابل عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات. وتركزت قضية الإفراج عن جونسون حول شاهد تراجع عن شهادته ونزيل في السجن قال إنه هو - وليس جونسون - من انضم إلى كامبل في جريمة القتل.