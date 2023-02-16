«حبة ذكية» تشخّص مشكلات الجهاز الهضمي

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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توصلت دراسة جديدة إلى أن حبة ذكية يمكن أن تساعد الأطباء على تحديد مشكلات الجهاز الهضمي. ويمكن أن يساعد المستشعر القابل للابتلاع، الذي يمكن مراقبته أثناء تحركه عبر الجهاز الهضمي، في تشخيص اضطرابات الجهاز الهضمي. وهذا يشمل حالات مثل مرض خزل المعدة، وغيره من أمراض الجهاز الهضمي.

ويعمل المستشعر الصغير حسب «روسيا اليوم» عن طريق اكتشاف المجال المغناطيسي الناتج عن بكرة كهرومغناطيسية موجود خارج الجسم. ويأمل الباحثون في أن يستخدم المرضى الحبوب القابلة للابتلاع، بدلاً من العمليات الجراحية.