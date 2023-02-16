روبوتات توصيل «تبكي» حين يعترضها المشاة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمشي روبوت توصيل ذو أربع عجلات بين المارة في شارع خارج طوكيو، مغرداً: «عفواً، أنا أحاول العبور هنا»، وهو جزء من تجربة لمعالجة نقص العمالة في البلاد، لا سيما أن قوانين المرور ستسمح لروبوتات التوصيل ذاتية القيادة اعتباراً من أبريل، بالتنقل في شوارع اليابان.

وعبر رئيس شركة «زد إم بي» للروبوتات، هيساشي تانيجوتشي، في حديثه إلى صحيفة «جابان تايمز» عن حرصه التغلب على التحديات، لا سيما المتعلقة بالسلامة، مشيراً إلى أن الروبوتات من الوافدين الجدد ومن الطبيعي أن ينظر إليها ببعض الانزعاج.

ويأمل تانيجوتشي أن تقوم روبوتات التوصيل بدوريات في الأحياء والتحقق من سلامة كبار السن، فحسب قوله: «اليابان تحب الروبوتات». وأكد تانيجوتشي أهمية أن تكون روبوتات «ديليرو» «متواضعة وحبوبة» لبث الثقة، وأن تظهر بمظهر ساحر، لافتاً إلى أنها تتميز بعيون واسعة يمكن أن تبكي إذا سد المشاة طريقها. وأشار إلى أنها لن تعمل بمفردها بالكامل، بل سيراقبها البشر عن بعد. وكانت الشركة دخلت في شراكة مع عمالقة كـ «جابان بوست هولدينغز» في التجربة.