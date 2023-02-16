رُزقت بـ 5 أطفال فاكتملت «الدزينة»

المصدر: (وارسو ــ أ ف ب)

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رُزقت امرأة بولندية - بريطانية، وزوجها، أخيراً، بـ 5 أطفال جدد، ليصبح العدد «دزينة» أبناء، إذ كان لديهما 7 أطفال قبلهم. وأكدت الأم، أول من أمس، أنها تشعر «بتحسّن أكثر من المتوقع» بعد الولادة الأخيرة.

وأنجبت دومينيكا كلارك، خمسة أطفال الأحد في أحد مستشفيات كراكوف. وقالت للصحافيين بينما كان زوجها البريطاني فينس يقف بجانبها: «خططنا لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من واحد». ووصفت كلارك حملها بالـ«معجزة»؛ لأن فرصة إنجابها 5 أطفال كانت بحسب المستشفى واحداً على 52 مليوناً.