بالفيديو.. عملية غطس نادرة قرب حطام تايتانيك عام 1986

المصدر: أ ب

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بثت وكالة أسوشيتد برس تسجيلاً مصوراً نادراً لعملية غطس تمت عام 1986 وسط حطام السفينة تايتانيك.

وكان السفينة "الأسطورية" آر إم إس تيتانيك غرقت في الصباح الباكر من يوم 15 أبريل 1912 في شمال المحيط الأطلسي، بعد أربع أيام من بداية رحلتها الأولى من ساوثهامپتون إلى مدينة نيويورك.

وكانت أكبر سفينة ركاب في ذلك الوقت، وكان على متنها نحو 2224 شخصا عندما اصطدمت بجبل جليدي في حوالي الساعة 23:40 (بتوقيت السفينة) يوم الأحد 14 أبريل 1912، وغرقت بعد ساعتين وأربعين دقيقة في الساعة 02:20 (بتوقيت السفينة، 05:18 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين 15 أبريل.

وهو ما أدى إلى موت أكثر من 1500 شخص، مما جعلها واحدة من أكبر الكوارث البحرية المميتة وقت السِلم في التاريخ.