لمواجهة الازدحام.. الكويت تدرس تقسيم الدوام الحكومي إلى 3 فترات باليوم

المصدر: البيان

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لمواجهة الازدحام المروري المتزايد مع عودة الحياة الدراسية، تدرس الحكومة الكويتية تقسيم دوام العمل الحكومي إلى 3 فترات تمتد على طول اليوم.

ويقضي المقترح بتقسيم الدوام الحكومي إلى 3 فترات على الشكل التالي:

1 - الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً.

2 - الفترة الثانية تبدأ 12 ظهراً وتنتهي الساعة السادسة مساء.

3 - الفترة الثالثة تبدأ الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساء.

ووفقاً للمقترح الذي نشرته صحيفة "القبس" فإن تطبيق نظام الـ3 فترات سيؤدي إلى تقليل الاستئذانات خلال فترتي الدوام الأولى والثانية، وتقليل عدد المركبات إلى الثلث في الفترة من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء، إضافة إلى زيادة إنتاجية الموظف.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد كلف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الأشغال، ووزارة الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ الحلول العاجلة والمتوسطة والطويلة المدى التي تضمن معالجة مشكلة الاختناق المروري القائمة في منطقة صباح السالم، وصولاً إلى استدامة انسيابية الطرق المؤدية من المنطقة وإليها.