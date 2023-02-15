طريقة جديدة لإنتاج سبائك فائقة المتانة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر علماء جامعة الشرق الأقصى الروسية طريقة جديدة للحصول على سبائك ذات صلابة ومتانة فائقة لاستخدامها في قطاع صناعة الطائرات، وفق «روسيا اليوم». ويشير الموقع الرسمي للجامعة إلى أن العلماء تمكنوا أيضاً من تخفيض درجة حرارة هذه العملية وتقليص مدة الدورة اللازمة لتصنيع السبيكة.

وجاء في بيان الجامعة: «حصل العلماء باستخدام أحدث تقنيات تلبيد الانتشار على مركب قوي من خمسة معادن مختلفة، مع الحفاظ على سلامة الحجم الكامل للمنتج».

ويشير سيرغي تشوكيلينوف، مدير المركز العلمي والتعليمي لتطوير تقنية صناعة المحركات في معهد موسكو للطيران، إلى أن هذه الابتكارات هي أساس تحسين جودة المنتجات وتصاميم محركات الطائرات ورفع كفاءتها الإنتاجية وسلامة تشغيلها.