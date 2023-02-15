الذكاء الاصطناعي يشخّص الاكتئاب

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر فريق من الباحثين بالصين منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة علماء النفس على اكتشاف حالات الإصابة بالاكتئاب عن طريق تحليل الحديث.

وبحسب دراسة أوردتها الدورية العلمية «شبكات المحمول وتطبيقاته»، طور فريق بحثي من معهد جينهوا للأبحاث المتقدمة وجامعة هاربين للعلوم والتكنولوجيا في الصين معادلة خوارزمية يمكنها اكتشاف الإصابة بالاكتئاب من حديث الشخص. وتم تدريب هذه المنظومة التي اطلق عليها اسم «دياك ووز» للتعرف على الانفعالات المختلفة التي يشعر بها الشخص من خلال تحليل حديثه.