ابتكار مادة مركبة لتخزين الطاقة الحرارية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر علماء معهد الحفز التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا مادة مركبة لتخزين الطاقة الحرارية، يمكن استخدامها في مناطق المناخ المعتدل، وفق ما أوردت وكالة «تاس».

وتصنع المادة المركبة على أساس الفرميكوليت المعدني المعدل بإضافات مشتتة للغاية من أكسيد الألومنيوم وملح كلوريد الليثيوم. ويستخدم الميثانول كسائل عامل.

والفيرميكوليت هو معدن طبيعي، وعند تسخينه تظهر فيه مسام كثيرة مقاسها اكبر بـ 2-12 مرة من المواد الماصة التقليدية، ما يجعله مادة ممتازة لتخزين الحرارة.