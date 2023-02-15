قط عملاق و«أكول» يرعب سكان حي في كاليفورنيا

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كبر القط العملاق من سلالة «ماين كوون»، كثيراً بحيث بلغ طوله 130.15 سنتمتراً، أي متوسط ارتفاع طفل بعمر تسع سنوات. يفيد موقع «غوود نيوز» الكندي أن الأمريكية، ناتالي بومان، تبنته في عام 2017 عندما كان بعمر ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط، والآن وقد بلغ أكثر من 1.3 متر، غالباً ما يظن الناس أنه كلب.

حجمه الهائل يجعله مكلفاً نسبياً، فالقط يتغذى ثلاث أو أربع مرات في اليوم، وتنفق ناتالي على إطعامه 150 دولاراً شهرياً. وهي كثيراً ما تسير به مقيداً في الحي حيث أصبح من المشاهير المحليين.

وذكرت الأمريكية البالغة 32 عاماً أنها عندما تستقبل زواراً في منزلها بسان كارلوس كاليفورنيا يرتعدون عند مشاهدة مدى ضخامته، مضيفة: «من الممتع دائماً أن أرى رجالاً بالغين يصابون بالصدمة عند رؤيته»، فالقط حسب قولهم، يشبه الوشق والقطط البرية.

وعلى حجمه، يعد فين عملاقاً لطيفاً وهذا ما يميز سلالة «ماين كوون»، أكبر سلالات القطط الأليفة في العالم، وأقدم سلالات أمريكا الشمالية. وقد وصفت ناتالي القط بأنه سهل الانقياد وفضولي.