هواة اكتشاف المعادن يظفرون بكنز من النقود والذهب

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تتوارد الأخبار عن اكتشافات مثيرة يقوم بها هواة اكتشاف المعادن في بريطانيا، مع اكتشاف كنز أعلنت عنه الحكومة البريطانية بأنه الأكبر منذ عقد في مقاطعة باكينغهامشير الإنجليزية، ويتألف من 600 قطعة نقدية من العصور الوسطى، بما في ذلك 12 قطعة ذهبية نادرة من عهد إدوارد الثالث، تقدر قيمتها بنحو 150 ألف جنيه إسترليني.

وتم العثور على الكنز الذي أطلق عليه «كنز هامبلدن» في ملكية كولدن فاو من قبل سبعة رجال في أبريل 2019، خلال تجمع منظم للكشف عن المعادن في حقل بقرب هامبلدن، وهي قرية كانت كبيرة بما فيه الكفاية للتسجيل في المسح الشهير لإنجلترا بتكليف من وليم الفاتح في عام 1086.

نقل موقع «غوود نيوز» الكندي عن الرجال السبعة قولهم إنهم اعتادوا استخراج قذائف البنادق في التراب، قبل اكتشافهم الأخير. وقد استغرقت أعمال التنقيب لاستخراج جميع العملات المعدنية البالغ عددها 627 قطعة أربعة أيام، وكان متوقعاً أن تستغرق سبعة أيام.

تقدر قيمة الكنز بحوالي 150 ألف جنيه إسترليني.