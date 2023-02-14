«البحث التجريبي» ينقذ مصابتين باضطراب نادر

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أظهرت طرق التأهيل الحديثة للأطفال، إمكانية المساعدة في شفاء أختين مصابتين باضطراب نادر جداً، يطلق عليه «كاسك»، هو عبارة عن طفرة جينية تعيق النمو الحركي العصبي.

ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كانت الأم إيميلي بوركهارت، قد اشتبهت على الفور بوجود مشكلة وراثية، عندما ولدت ابنتها بيلا برأس صغير، لأنها شاهدت ذلك مع أختها الكبرى آنا، قبل عقد من الزمن.

وكان الأطباء قد توقعوا ألا تتمكن آنا من المشي أو التكلم، أو حتى عيش حياة مريحة.

اليوم، تركب الفتاة الحافلة إلى المدرسة، وتتفاعل مع أصدقائها على «تيك توك»، وقد انضمت إلى فرقة «فتيات التشجيع» في الصف الإعدادي.وبدأ التأخر في النمو يظهر على آنا تدريجياً، مثل عدم القدرة على الإمساك والتدحرج والزحف، ولم تمشِ حتى بلغت الثالثة.

ثم في فيرجينا، حصلت آنا على علاج مكثف عن طريق بروتوكول البحث التجريبي، حيث يعمل المعالجون في معهد فرالين للأبحاث الطبية الحيوية في «فيرجينا تيك»، مع الأطفال من 3 إلى 6 ساعات يومياً، 5 أيام في الأسبوع، لمدة تصل إلى 4 أسابيع. الآن أختها بيلا تخضع للعلاج نفسه في عمر 13 شهراً.