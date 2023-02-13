اكتشاف طبقة «لزجة» تحت سطح الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

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وجد بحث جديد أنه تحت سطح الأرض بنحو 150 كيلومترا (93 ميلا)، توجد طبقة غير معروفة من الصخور المنصهرة، التي يمكن أن تساعد العلماء على معرفة المزيد عن حركات الصفائح التكتونية للأرض. وسيساعد اكتشاف هذه الطبقة اللزجة الباحثين على فهم أفضل للكيفية التي «تطفو» بها الصفائح التكتونية على طبقة الوشاح هذه، وفقاً لما قاله المؤلف الرئيس للدراسة غونلين هوا، من جامعة تكساس في أوستن، لموقع «لايف ساينس».

وتقع الصخور المنصهرة في طبقة أسينوسفير، وهي الطبقة العليا من الوشاح الواقعة بين نحو 80 كم (50 ميلاً) و200 كم (124 ميلاً) تحت سطح الأرض.

ويمكن للعلماء اعتماد بيانات الموجات في المحطات الزلزالية المقامة في جميع أنحاء العالم، والبحث عن تغييرات طفيفة في أشكال الموجة التي تشير إلى أنواع المواد التي تنتقل عبرها الموجات.