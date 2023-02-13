وُلد دون يد يمنى فمنحه أصدقاؤه واحدة

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن طلاب مدرسة ثانوية في هندرسونفيل بولاية تينيسي الأمريكية من تصميم يد اصطناعية لزميلهم سيرجيو بيرالتا، الذي ولد بيد غير مكتملة النمو، وفق «سكاي نيوز عربية».

وطوّر أصدقاء بيرالتا له يداً اصطناعية تمكنه من القيام بالعديد من الأمور التي كان يعجز عنها في السابق، مثل رمي كرة البيسبول وحمل الطعام والأشياء بيده اليمنى.

وقال مدرس مادة علوم الكمبيوتر في المدرسة، جيف ويلكينز: إنهم استخدموا حمض «بوليلاكتيك»، وهي خيوط بلاستيكية شائعة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتكون النسيج الرئيسي لليد.

واستغرق العمل على اليد الاصطناعية أسبوعاً، حيث تمكن أصدقاء بيرالتا من إنتاج النموذج الأولي، الذي بدا مناسباً له من حيث المرونة وسهولة ثني الأصابع.