مطعم في دبي يبتكر وصفاته مستخدماً «ChatGPT»

المصدر: دبي - نهى حوّا

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انطلق بمدينة دبي، المدينة المعروفة بحرصها المستمر على توفير بيئة جذابة ومحفزة للمستثمرين والمبتكرين، مفهوم مختلف في عالم الطعام، عبر مطعم يستعين في ابتكار وصفات طعامه بتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية أنها المرة الأولى التي يحدث هذا الأمر المذهل في العالم والذي قد يغير طريقة تناولنا للطعام في الخارج وإلى الأبد.

ويقدم المطعم في دبي، واسمه «دودو بيتزا»، أطباق بيتزا يجري تنسيقها بإيحاء من الوصفات التي يوصى بها برنامج الدردشة الآلي المثير للجدل «تشات جي بي تي» الذي جذب قدراً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام أخيراً، نظراً لقدرته على انتاج مقالات مكتملة، وإنشاء رموز الكمبيوتر، وكتابة تغريدات، وحتى إعادة كتابة عناوين الصحف.