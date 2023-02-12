سقوط مصعد بمريض

المصدر: (دبي - البيان)

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تداول نشطاء سودانيون على نحو واسع، الجمعة، مقطع فيديو للحظة سقوط مصعد واحتجازه أحد المرضى بينما كان يتم نقله لإجراء عملية قلب مفتوح في أحد مستشفيات الخرطوم. وأثار الفيديو ردود فعل قوية، وفجر موجة حزن وغضب عارم، بعد تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل في السودان.

وحصد المقطع متابعة عالية للغاية، وأظهر شخصاً يتحدث بنبرة غاضبة وهو يشير إلى شخص مستلقٍ على نقالة، قائلاً إن هذا الشخص مريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المصعد هوى عليه. وباءت كل محاولات إسكات صاحب الصوت الغاضب بالفشل، بحسب الفيديو المتداول.