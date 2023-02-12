اكتشاف المزيد من الأسرار حول تكوّن النجوم

المصدر: (دبي - البيان)

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توقّع علماء ولادة زوج من النجوم الصغيرة في خضم التكوين، بناء على هيكل اكتُشف حديثاً، يقع في أعماق قلب سحابة كثيفة من الغاز والغبار على بعد أكثر من 450 سنة ضوئية.

وحدد فريق من علماء الفلك فقاعة غير مرئية من قبل في مركز حضانة نجمية، تسمى Barnard 18، في مجمع السحابة الجزيئية Taurus، ومن المحتمل أنها منحوتة من الغاز المحيط، حيث تشكل ونما نجمان ناشئان فيها، حيث إنها المرة الثانية فقط التي يتعرف فيها علماء الفلك إلى مثل هذه الفقاعة، مع طرد المواد أو «التدفق الخارج» المرتبط بنجم متزايد.

ويمكن أن يساعد الهيكل المكتشف حديثاً، على معرفة المزيد حول كيفية تأثير النجوم في بيئتها.