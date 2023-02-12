ملامح غامضة في حلقات زحل

المصدر: دبي - البيان

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يميل زحل على محوره، وبالتالي، فإن له أربعة فصول، على الرغم من أنه بسبب مدار زحل الأكبر بكثير، فإن كل موسم يستمر نحو سبع سنوات أرضية.

وتبشر صور جديدة لكوكب زحل، مأخوذة من تلسكوب هابل الفضائي، التابع لـ«ناسا»، ببداية «موسم القضبان الشعاعية» للكوكب خلال الاعتدال، عندما تظهر ملامح غامضة عبر حلقاته. ولم يشرح علماء الكواكب سبب هذه الظاهرة.

ويحدث الاعتدال، عندما تميل الحلقات إلى حافة الشمس. وتختفي التشكيلات الشعاعية التي تخترق الحلقات لآلاف الكيلومترات، عندما يقترب الكوكب من الانقلاب الصيفي أو الشتوي، عندما يبدو أن الشمس تصل إلى أعلى أو أدنى خط عرض لها في النصف الشمالي أو الجنوبي من الكوكب.

ومع اقتراب الاعتدال الخريفي لنصف الكرة الشمالي لكوكب زحل في 6 مايو 2025، من المتوقع أن تصبح ظاهرة «القضبان الشعاعية» بارزة، ويمكن ملاحظتها على نحو متزايد. والجاني المشتبه به، هو المجال المغناطيسي المتغير للكوكب.