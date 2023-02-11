مركبة فضائية روسية تفقد الضغط وطاقم المحطة الدولية "بخير"

المصدر: أ ب

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أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية، السبت، أن سفينة إمداد روسية غير مأهولة ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية فقدت ضغط المقصورة، مشيرة إلى أن الحادث لا يشكل أي خطر على طاقم المحطة.

وقالت مؤسسة "روسكوزموس" الحكومية للأنشطة الفضائية إن الفتحة الموجودة بين المحطة والمركبة (بروغرس إم إس-21) تم إغلاقها، لذا فإن فقدان الضغط لم يؤثر في المحطة.

وأضافت في بيان: "درجة الحرارة والضغط على متن المحطة ضمن المعايير ولا يوجد خطر على صحة وسلامة الطاقم".

ولم تذكر شركة الفضاء سبب فقدان مركبة الشحن للضغط.

وأشارت روسكوزموس إلى أن مركبة الشحن تم بالفعل تحميلها بالنفايات قبل التخلص منها في الموعد المحدد. ومن المقرر أن يتم فك المركبة من المحطة وإخراجها من المدار لتحترق في الغلاف الجوي يوم 18 فبراير الجاري.