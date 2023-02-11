إنقاذ شاب تركي بعد 113 ساعة تحت أنقاض الزلزال "فيديو"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت فرق الإنقاذ بولاية غازي عنتاب التركية من إنقاذ شاب بعد مرور 113 ساعة على بقائه تحت أنقاض بيته المدمر جراء الزلزال.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، كثفت فرق الإنقاذ بقضاء إصلاحية عملها على بناء مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام.

وبعد عمل شاق تمكنت من إنقاذ الشاب علي هان يلماز (18 عاما) بعد مرور 113 ساعة على وقوع الكارثة.

وتعمل في قضاء إصلاحية فرق الإنقاذ الكويتية إلى جانب الفرق التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" وعمال مناجم أتراك.

وتم نقل يلماز إلى المستشفى بسبب إصابته بجروح تحت ركام منزله.

وارتفعت حصيلة الوفيات نتيجة الزلزال الذي دمر مساحات شاسعة من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا إلى أكثر من 23 ألف شخص، حتى مساء الجمعة، مع استمرار البحث عن ناجين على الرغم من تضاؤل الآمال.

ولقي نحو 20213 شخصا حتفهم في تركيا وحدها، حسبما أفادت وزارة الصحة مساء الجمعة، بينما أصيب أكثر من 80 ألف شخص.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة أديامان بجنوبى البلاد بجهود إغاثة عالمية لإعادة إعمار المناطق المدمرة.

وأقر، وسط انتقاد من شخصيات معارضة، بحدوث "انتكاسات معينة" في استجابة الحكومة للزلازل المميتة.

Gaziantep’in Fatih Sultan Mahallesi’nde Furkan Apartmanı enkazında ortam dinlemesinin ardından sesine ulaşılan Büşra Almusa 119 saat sonra kurtarıldı https://t.co/fySkjy2M70 pic.twitter.com/sO2DJVJmlY — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023