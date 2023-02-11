الواقع المعزز لدعم مهام رواد الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وسائل إعلام روسية عن تطوير الخبراء أجهزة جديدة تعتمد تقنيات الواقع المعزز لدعم المهمات التي ينفذها الرواد في الفضاء المفتوح، وفق وكالة «فيستي». وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لمؤسسة «أنظمة الليزر» الروسية، ألكسندر ميخائيلنكو: «يعمل العلماء الروس حالياً على تطوير أجهزة جديدة تعتمد تقنيات الواقع المعزز مهمتها تقديم المعلومات للرواد أثناء خروجهم من المحطة إلى الفضاء المفتوح».وأضاف «عند خروج الرواد إلى الفضاء المفتوح ستساعد الأجهزة على تزويدهم بمعلومات عن هيكلية المحطة ومحيطها الخارجي».